Xoana Acosta, campeona argentina de scratch: «Me di cuenta que gané cuando me bajé de la bicicleta»

Luego de su consagración en el campeonato celebrado del 1 al 4 de septiembre en el velódromo «Ciudad de Esperanza» (Santa Fe), con la organización de la Asociación Ciclista Litoral Santafesino y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, la ciclista radicada en nuestra ciudad habló este miércoles en la 91.5. «La verdad que muy contenta, en realidad no me lo esperaba. Era mi primera vez en un velódromo ya que todas mis competencias son en ruta, así que muy feliz. También me anoté en las especialidades Omnium y persecución individual donde pude tener un buen desempeño». Sobre la especialidad scratch, que la consagró en el primer lugar, Acosta señaló que «es una prueba dura con mucha resistencia y velocidad, sobre todo en las últimas vueltas donde está la posibilidad de escaparse e intentar llegar lo más alto posible. Me di cuenta que gané cuando había terminado la prueba». La florense, que representó a la Federación Mar y Sierras, fue escoltada por Maribel Aguirre (Sanjuanina) y Anabel Ruíz (Juninense), mientras que en la prueba Omniun ocupó la tercera ubicación, arribando detrás de Cristina Greve (Correntina) y Maribel Aguirre (Sanjuanina). Finalmente, Xoana clasificó quinta en la competencia de persecución individual, donde la ganadora fue Cristina Greve (Corrientes).

