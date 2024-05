Yuyo Gonzalo: El legado de Horacio Guarany este sábado en La Tacuara

El elegido por el “cantor fundador de Cosquín” llega a Las Flores este sábado 11 al Centro Tradicionalista la Tacuara. Yuyo, habló con Ernesto “chino” Varela en la mañana de este miércoles.

“No existe un festival sin emoción, siempre tiene que estar presente. Envío cariños a toda la audiencia, a los florenses, a los camioneros, obreros del volante…” En el recuerdo, ya que el artista participó con el conjunto “los Yuyitos” en las finales de los bonaerenses en MDP en el 99, dijo: “Tengo muchos recuerdos de los Bonaerenses, de ese casting en muchos programas como el de Susana Giménez. Fueron épocas hermosas, comencé con el grupo “Los Yuyitos” un nombre que mi viejo puso… Vivíamos en el norte de Santa Fe, en la zona del litoral. Nos criamos entre músicos, guitarras y bandoneones. Horacio me bautizó como “Yuyo” Gonzalo, ya sos un árbol me dijo un dia. Después de los casting continué. Mi viejo fue quien nos llevó a andar los caminos. En la escuela quedé libre porque ya trabajaba con Horacio y con Rimoldi Fraga. Venía cansado de tanta gira…. Cuando un día Horacio me llamó para ir a La Pampa creí que sería una sola noche y fueron 11 años. Fue en el marco de la gira “Por el país” y me presentaba ante su público. Cada vez que esté mi guitarra y en un escenario estará el homenaje a Horacio…” sobre su discografía, expresó: “Perdí la cuenta de los discos grabados. Tenemos el estudio de grabación donde vienen tantos amigos. En 2010 con Pablo Lescano, de Damas Gratis, hicimos una fusión de cumbia y folklore que gustó mucho. Ya no es un estudio, es una casa para amigos. Pasaron amigos como Vicentico, Calamaro y ahora Antonio Ríos que está grabando un disco de folklore…” Por el reconocimiento a Maradona, dijo: “Fue un video que Fantino y Tinelli hicieron viral una canción homenaje a Maradona. Yo canté “La Mano de Dios” y lo hice de corazón. Me hice amigos cercanos a Diego como Alejandro Mancuso, el Gallego González y otro. Hicimos un álbum llamado “Homenaje a Dios”. Casualmente vivo en Bella Vista, cerca del Jardín de Paz donde descansa Diego…Todos los días a través de los mensajes de la gente son cosas que me llegan al corazón. Eso conforta y hace crecer mucho más a un cantor. También pude hacer un homenaje a Juan Alberto Badía, fue la cuna musical mía al escuchar Los Beatles desde muy chico, hoy mi hija se llama Lucy – Michelle. De hecho, en la TV Pública pudimos estar en su programa…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A YUYO GONZALO

