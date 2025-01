25 de Mayo estrenó la edición 2025 de su gran Carnaval

La vecina localidad veinticinqueña, Capital Provincial del Carnaval, estrenó la edición 2025, ratificando el nivel artístico de comparsas, carrozas y batucadas. El corsódromo del bulevar Benjamín Valmarrosa recibió a muchos espectadores pese a que se sabe la noche inaugural siempre es la que menos público convoca. Las comparsas Así Así, última campeona, Mirú Mirá y Burucuyá, las batucadas Maimará y Emperatriz y las carrozas de la Comunidad de Carmen y el Club Argentinos desandaron la pasarela a partir de las 22:45, y la demora se debió a las complicaciones en el sector de acceso, donde hubo colas de hasta más de 1 hora, tanto que la Comisión Institucional de Fiestas Populares optó por levantar los molinetes y que la gente accediera gratuitamente. Sin embargo, ese no fue el mayor problema, sino el sonido, contratado a una empresa foránea. Sus responsables no dieron “en la tecla” para lograr potencia y nitidez al paso de Así Así, cuando tocó el turno de Mirú Mirá los equipos del centro del corsódromo se quemaron y Burucuyá no pudo completar el recorrido. Esos inconvenientes sin duda estarán resueltos para la segunda de las ocho noches previstas antes del cierre con la Fiesta Provincial el 2 de marzo. Cabe recordar que las entradas anticipadas, en el acceso al corsódromo, cuestan $7.000, menores de 6 a 12 años abonan 1.000, y menores de 6 años no pagan. Además, las personas con discapacidad y diversidad funcional ingresan gratis con un acompañante presentando el carnet (CUD) correspondiente. En lo que respecte al precio de las ubicaciones, las sillas tienen un valor de $4.000, tribunas $2.000 y mesas con cuatro sillas $30.000.

Fuente: La Mañana (25 de Mayo)

