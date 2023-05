5 de Mayo: Día Mundial del Lavado de Manos

Lavarse las manos puede parecer algo habitual para la mayoría de las personas. Sin embargo, lavarse con agua y jabón no es tan frecuente: millones de personas utilizan únicamente agua para lavar sus manos, incluso en los denominados «momentos críticos» (antes de comer o preparar comida, después de ir al baño o de cambiarle los pañales a un bebé, etc.). No lavarse las manos o no usar jabón al hacerlo, implica un gran riesgo de propagación de enfermedades infecciosas. El 5 de mayo es el Día Mundial del Lavado de Manos, lo que constituye una oportunidad para concientizar tratando de generar en la población hábitos saludables, y que cada persona se convierta en agente del cambio. Por tal razón, el Hospital Zonal General de Las Flores y el Sindicato de Salud Pública, desarrollan una serie de actividades tales como: distribución de folletería y colocación de banners, proyección de un video explicativo en el ingreso de personal al Hospital y en Redes Sociales, y difusión de información en los Medios de Prensa Locales.

Para reflexionar:

· Lavarse las manos solamente con agua, no es suficiente.

· El lavado de manos con agua y jabón puede evitar muchas enfermedades.

· Los momentos críticos para el lavado de manos con jabón son: antes de desayunar, almorzar y cenar, después de usar el baño o cambiar pañales, antes de preparar alimentos.

· El lavado de manos puede disminuir la incidencia de diarrea en 50%, y de infecciones respiratorias como la neumonía entre un 21 y un 45%.

· Sólo 3 de cada 10 personas en el mundo se lava las manos con agua y jabón.

Fuente: Prensa Hospital Las Flores

