Futurtel informa: corte programado este miércoles

Informamos a nuestros asociados que el día miércoles 24 de junio a partir de las 07:00 hs. se realizarán tareas programadas de diagnóstico y pruebas sobre uno de nuestros enlaces de conectividad. Debido a que se trata de una intervención sobre un enlace provisto por Telefónica, durante las tareas el tráfico será derivado temporalmente por otro proveedor. Por este motivo, el servicio permanecerá operativo, aunque podrían registrarse momentos de lentitud o variaciones en la navegación. Los trabajos tienen como objetivo identificar fallas detectadas y evaluar las adecuaciones necesarias en el ancho de banda para mejorar la calidad del servicio. La duración estimada de las tareas será de aproximadamente 1 hora.Por otro lado informamos que hay inconvenientes a nivel internacional con los servicios de Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook).

Agradecemos su comprensión.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.

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