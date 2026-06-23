23 de junio de 2026

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Escuela Normal convoca a Asamblea General Ordinaria

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La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior de Las Flores, cumpliendo con las normas vigentes, convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 8 de julio de 2026 a las 19:00 horas, en el Jardín de Infantes Nro. 906, sito en calle Rivadavia Nro. 643, para abordar el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Asamblea Anterior.
2) Lectura del informe de la Comisión Revisora de cuentas.
3) Consideración de la Memoria, Balance, inventario, gastos y recursos.
4) Tratamiento de la Cuota Social.
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva y Comisión revisora de Cuentas.
6) Otros puntos de interés.
7) Designación de dos socios para firmar el Acta.
Las Flores, 23 de junio de 2026
Marcela Barraza – Secretaria
Joaquín Perazzo – Presidente

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