Escuela Normal convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior de Las Flores, cumpliendo con las normas vigentes, convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 8 de julio de 2026 a las 19:00 horas, en el Jardín de Infantes Nro. 906, sito en calle Rivadavia Nro. 643, para abordar el siguiente orden del día:

1) Lectura del Acta Asamblea Anterior.

2) Lectura del informe de la Comisión Revisora de cuentas.

3) Consideración de la Memoria, Balance, inventario, gastos y recursos.

4) Tratamiento de la Cuota Social.

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva y Comisión revisora de Cuentas.

6) Otros puntos de interés.

7) Designación de dos socios para firmar el Acta.

Las Flores, 23 de junio de 2026

Marcela Barraza – Secretaria

Joaquín Perazzo – Presidente

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