Colisión en Pellegrini y Alsina: una joven fue trasladada al hospital

Pasadas las 14:30hs. de este martes se produjo un siniestro vial en las mencionadas arterias. Por causas que se tratan de establecer, un vehículo Volkswagen T-Cross conducido por una mujer que circulaba por calle Alsina al llegar a la intersección con Pellegrini colisionó con una joven que transitaba por calle Pellegrini (sentido a Pte. Perón) en una bicicleta R29. La joven fue trasladada al nosocomio local. Intervino SAME y Policía Comunal. Se pide transitar con precaución por el lugar.

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