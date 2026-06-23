Ruta 3: declaran el estado de alerta y movilización permanente

«A las autoridades de Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en tanto no se proyecte, ejecute y finalice la autovía en la Ruta 3, les decimos:

«No al sistema de la Red Federal de Concesiones, sistema que privatiza el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante la multiplicación de cabinas de cobro, transformando la circulación en un impuesto encubierto.

«No a la fractura del Partido de Azul, considerado un atropello a nuestros derechos a la libre circulación.

«No al bloqueo del corredor que afecta la libre circulación de los vecinos dentro de su Partido.

«No a la doble imposición ilegal: los automovilistas y transportistas ya financian la infraestructura vial mediante el Impuesto a los Combustibles de manera anticipada cada vez que cargan combustible (regulado por la Ley Nacional N° 23.966), por lo que este cobro constituye una carga confiscatoria repetida.

«No al inminente impacto económico derivado del costo logístico del pago de los peajes en cadena, que impactará de forma directa en los precios de los alimentos, insumos y bienes de consumo masivo.

«No a la desintegración socioeconómica de Azul, fracturando los lazos comunitarios, atentando contra la economía de los pueblos, el arraigo y el derecho a la vida digna.

«No a la división territorial arbitraria: la instalación de un peaje en el interior de nuestro propio Partido se transforma en una aduana interna. Obliga a los habitantes de los pueblos vecinos a pagar una tasa impositiva encubierta simplemente para acceder a los servicios de salud, educación, justicia y administración pública concentrados en la ciudad cabecera.

«No al cobro de peajes por falta de obras previas: consideramos inaceptable que se pretenda recaudar tarifas antes de garantizar la finalización total de las obras de la Autovía Ruta 3. Seguir financiando concesiones viales sobre rutas que continúan registrando altos índices de siniestralidad vial e infraestructura deficiente es un atropello a la seguridad de todos, a la vida.

«Por lo tanto, exigimos: la suspensión inmediata del proyecto de instalación de cabinas de peajes que dividan el Partido de Azul.

«Pase libre dentro del Partido de Azul, con la proyección de las cabinas de peajes dentro de los límites de Cacharí y Las Flores.

«Prioridad presupuestaria de inversión en un sistema de rutas seguras con infraestructura indulgente que protejan la vida, como la ejecución de la autovía, motivo de casi dos décadas de reclamos y movilizaciones, antes de discutir esquemas de cobro.

«No aceptamos que el libre tránsito sea reemplazado por un negocio financiero que aísla a nuestros pueblos.

«No aceptamos que nos vulneren al derecho a la vida, como principio fundamental e inalienable sobre el cual se construyen todos los demás derechos humanos, consagrado en pactos internacionales y constituciones de todo el mundo: el sistema de cobro de peajes, como así también el impuesto al combustible destinado a la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas federales, no se ha visto reflejado en sistemas de rutas seguras que perdonen el error humano. Desde el siglo pasado seguimos teniendo un sistema obsoleto de rutas, sin mantenimiento, que exponen la vida de los usuarios viales de manera permanente.

«Por lo expuesto: Vecinos Autoconvocados de Azul Autovía Ya y Estrellas Amarillas de Azul se declaran en estado de alerta y movilización permanente, convocando a todos los ciudadanos y medios de prensa a visibilizar este reclamo local se haga provincial y nacional. Por un Partido de Azul, por una Ruta 3 con autovía y sin barreras».