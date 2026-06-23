Dr. Pablo Arrúa, sobre el Concurso «STOP ITS»: «Ya están desarrollando múltiples acciones de prevención»

Ya está en marcha la 5ª Edición del Concurso STOP ITS 2026, Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual. El proyecto cuenta con el respaldo de Jefatura Distrital de Educación e Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP, el Centro de Educación Física Nº 6 y Escuelas de Educación Media Secundaria, como así también de la Secretaría de Educación, y el Área de Juventudes de la Municipalidad. En la mañana de este martes hablamos con el coordinador general de dicho concurso quien acercó las novedades. «Podemos decir que los chicos que cursan el 4to. año de las Escuelas de Nivel Secundario ya se encuentran desarrollando acciones comunitarias de prevención y promoción de la salud que luego estarán presentando a la comunidad y en el cierre en unos meses en el Teatro Español cuando culmine esta edición», manifestó. «Todas estas acciones contribuyen a seguir generando conciencia social acerca del flagelo de las infecciones de transmisión sexual, como así también de la prevención de embarazos no planificados, y situaciones de abuso y violencia sexual», recalcó Arrúa más adelante.

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