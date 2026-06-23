BM – martes 23 de junio

BOCHAS: LAS FLORES SUBCAMPEÓN DEL ZONAL DE PRIMERA Matías Theaux, Luis Kopp y Javier Cabrera, en representación a la Asociación de Bochas de Las Flores, obtuvieron el Subcampeonato de Parejas de Primera División, en el marco del Torneo Zonal que se disputó en las canchas de los clubes Sarmiento y Atlético de Tapalqué. El elenco de nuestra ciudad tuvo un gran desempeño a lo largo del certamen llegando a la instancia final, donde perdió 15 a 6 ante Gral. Alvear y por tal motivo la Secretaría de Deportes resalta su participación.

ATLETISMO: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EN EL CENARD La Secretaría de Deportes destaca la participación de los integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo, a cargo de la profesora Fernanda Negrete, en la competencia que tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Capital Federal. Fueron parte del Torneo Otoño Porteño, organizado y fiscalizado por la Federación Atlética Metropolitana, donde hubo más de 500 inscriptos en distintas categorías del ámbito metropolitano, deportistas libres y un gran número de atletas COPAR. Debemos consignar que Blas Flores (COPAR Sub 23) obtuvo el tercer puesto en Salto en Largo, mientras que Victoria Castro (COPAR) intervino en Salto en Largo, logrando el primer lugar en PC 37 y en Mayores fue novena; y Alan Crego (Libre Sub 20) arribó cuarto en 400 metros.

Vale mencionar que también se disputó el Torneo Nacional de promocionales, menores y juveniles, organizado por el COPAR. En este caso, los protagonistas fueron jóvenes promesas entre 11 y 19 años de distintas clasificaciones funcionales. Nehuén Santillán se impuso en lanzamiento de Bala y Jabalina de la categoría Juveniles; y Ambar Carballo Lescano (Menores) clasificó segunda en Salto en Largo y cuarta en 100 metros.

LA CATEGORÍA SUB 16 DE LAS FLORES VÓLEY ENTRE LAS MEJORES DE LA ASOCIACIÓN BELGRANENSE La Secretaría de Deporte destaca la participación de la división Sub 16 de Las Flores en el torneo que organiza la Asociación Belgranense de Vóley. El fin de semana en Chascomús se disputaron los cruces en busca de un lugar en la fase semifinal, donde las dirigidas por el profesor Emiliano Paz se impusieron 3 a 1 (19/25, 25/18, 25/20 y 25/16) sobre Club Social Dolores y de esta manera se aseguraron el pase a la semifinal. A continuación, por el primer lugar en el grupo y una mejor ubicación de cara a los cruces, derrotaron 3 a 2 (25/21, 20/25, 25/18, 25/20 y 15/9) en un emocionante y vibrante partido al Club Deportivo Chascomús. Con estos resultados, nuestras chicas finalizaron en el primer lugar de su zona y afrontarán las semifinales enfrentando al segundo de otra llave. Este logro es el reflejo del compromiso, esfuerzo y dedicación en cada entrenamiento, acompañado por el enorme trabajo de la comisión de padres, que permanentemente colabora para mejorar las condiciones de desarrollo de este importante proyecto deportivo.

JUEGOS BONAERENSES 2026 – CULTURA: SE REALIZÓ LA ETAPA LOCAL DE ARTES PLASTICAS, LITERATURA Y FOTOGRAFÍA Esta mañana en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura se cumplimentó la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses edición 2026, en las disciplinas: Fotografía, Literatura y Artes Plásticas. Luego de la evaluación final, los jurados determinaron que:

En Dibujo Sub 15 la ganadora fue Francesca Silva; en Dibujo Sub 18 el primer puesto fue para Antonella Delgado; en Dibujo PCD el ganador fue Lautaro Barrionuevo mientras que Marisa Reyes se llevó el primer lugar en Adultos Mayores.

En Pintura Sub 18 se adjudicó el primer lugar Renata Bullilaqui; segundo puesto para Celina Chiodini y el tercer lugar quedó para Delfina Bosco; en Pintura PCD clasificó al regional Manuel Goma y Marisa Reyes ganó en Adultos Mayores.

En Objeto Artístico Sub 18, Angelina Arce Genta fue la ganadora.

En Objeto Artístico Tridimensional Adultos Mayores el primer lugar fue para Marisa Reyes y en Objeto PCD la ganadora fue María Sol Campos.

Fotografía Sub 18: el primer puesto fue para Paulina Caputo, el segundo lugar quedó en poder Caetana Verteramo y el tercer puesto le correspondió a Lucia Espíndola. En Adultos mayores, Eva Hijano se llevó el pasaje al regional y Marisa Reyes quedó en segundo lugar.

Cuento: Sub 15 María Victoria Nasello fue la ganadora, en Sub 18 el primer puesto le correspondió a Valentina Dagostino, el segundo puesto fue para Paula Alegre y tercero quedó ubicado Juan Cruz Fernández.

Cuento Adultos Mayores: Analia Damperat resultó la mejor elegida en la selección final.

Poesía Sub 18: el primer puesto fue para Alma Núñez; en segunda posición quedó ubicada Caetana Verteramo; tercer lugar fue para Trinidad Reinoso y cuarto lugar para Valentina Dagostino .

El director de Cultura, Juan Bautista Saladino, agradeció a los participantes por su decisión de intervenir en un evento que se caracteriza, más allá de su estructura de competencia, por estrechar lazos y encuentros entre los bonaerenses.

La actividad de Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales continuará mañana desde las 9 con la etapa de Cocineros Bonaerenses.

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