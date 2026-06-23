23 de junio de 2026

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Fogata de San Juan este sábado 27

10 horas atrás Fm Alpha

Se trata de una celebración pagana, cuyo origen está en la llegada del solsticio de verano: el fuego purifica y quema lo viejo y malo, con el fin de dejar espacio a nuevas oportunidades y deseos. En nuestra ciudad, organizado por el Centro Vasco «Loretako Euskaldunak», tendrá lugar este sábado 27 a las 15hs. en la quinta ubicada en Lucangioli y Carramasa con entrada libre y gratuita. «Viviremos una jornada especial llena de recuerdos y tradición», indicaron los organizadores.

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