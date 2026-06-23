La Buena Noticia: los desembarques en el puerto de Mar del Plata crecieron un 6%

En medio de las vicisitudes que atraviesa uno de los motores de la economía local, los desembarques pesqueros en el puerto de Mar del Plata crecieron un 6% a nivel interanual en el primer cuatrimestre. La cifra fue informada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del ministerio de Economía de la Nación. Como es costumbre, el distrito volvió a liderar las descargas en el país al cabo de los primeros cuatro meses de 2026 con 120.953,8 toneladas, por encima de Puerto Madryn, que tuvo 87.940,4. El número alcanzado en la terminal marítima local supera al registrado en el mismo periodo de 2025 (114.083,5 toneladas), aunque se ubica por debajo de 2024, cuando se habían contabilizado 127.099,1 toneladas. En lo que respecta a las exportaciones a nivel nacional, se registraron ventas por USD 867,7 millones en el acumulado del primer cuatrimestre, lo que representa una suba en la liquidación de divisas del 32,5%. En total, se movilizaron al exterior 249.412,4 toneladas, un 28,2% más que en 2025. Al desmenuzar por especies, volvieron a prevalecer las exportaciones de moluscos en este periodo. Se comercializaron al exterior 147.754,4 toneladas de calamar, un 43,5% más que el año pasado, por un total de USD 405,1 millones, monto que se ubica en valores similares a los de 2025. También se destacó la venta de 41.048,2 toneladas de langostino, un 19,5% que el mismo periodo del año pasado, por un valor de 294,8 millones de dólares (+25%). En tanto, se movilizaron 34.513,4 toneladas de merluza hubbsi (+19,2%), especie que generó ventas por 89,5 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20,4% en relación al primer cuatrimestre de 2025. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones, sobresalen China, con 120.163,1 toneladas y ventas por USD 358,6 millones; España (22.930,5 toneladas por USD 115,9 millones); Estados Unidos (5.638,8 toneladas por USD 51,9 millones); y Tailandia (10.271,5 toneladas por USD 43 millones).

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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