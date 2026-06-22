Juegos Bonaerenses 2026: se pone en marcha la etapa local en Cultura

(ver cronograma) Con las disciplinas Artes Plásticas, Fotografía y Literatura comenzará este martes a las 11hs. la etapa local de los Juegos 2026. El miércoles se presentarán Cocineros Bonaerenses (Plato Principal y Postre) mientras que el jueves será el turno de la música con Rock, Cumbia, Solista Vocal y Freestyle culminando el viernes con Teatro. Todas las actividades se desarrollarán en la Sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección de Cultura. El martes 30 el escenario será el Teatro Español que cobijará Danza Tango, Danzas Folclóricas y Malambo.

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