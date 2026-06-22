22 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Así se vivió el triunfo de la selección argentina en las escuelas florenses

37 minutos atrás Fm Alpha

Cuando algunos imaginaban un «faltazo» masivo, la gran mayoría de los alumnos del turno tarde eligieron ver el triunfo de la Argentina ante Austria junto a sus compañeros. Es así que minutos antes del inicio del encuentro se encendieron las pantallas para disfrutar de la segunda victoria del campeón del mundo. Junto al equipo directivo de cada establecimiento, los chicos festejaron la actuación de Messi y el resto del equipo en el marco de un partido intenso. Por otro lado, en el Centro de Día también se gritaron los goles del capitán albiceleste. «En las instituciones el mundial se trabaja también en clave pedagógica», había señalado la Jefa de Educación Distrital, Marcela Ferrari, a FM Alpha. Para el último encuentro de la primera fase no habrá inconvenientes ya que está previsto que se juegue el próximo sábado 27 de junio a las 23hs.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Juegos Bonaerenses 2026: se pone en marcha la etapa local en Cultura

12 minutos atrás Fm Alpha

«La Pasión nos une»: culminó con éxito la campaña de donación de sangre en el Hospital

4 horas atrás Fm Alpha

BM – lunes 22 de junio

11 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Juegos Bonaerenses 2026: se pone en marcha la etapa local en Cultura

12 minutos atrás Fm Alpha

Así se vivió el triunfo de la selección argentina en las escuelas florenses

37 minutos atrás Fm Alpha

«La Pasión nos une»: culminó con éxito la campaña de donación de sangre en el Hospital

4 horas atrás Fm Alpha

Olavarría: un tren embistió a un auto y tres mujeres se salvaron de milagro

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.