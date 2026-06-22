Así se vivió el triunfo de la selección argentina en las escuelas florenses

Cuando algunos imaginaban un «faltazo» masivo, la gran mayoría de los alumnos del turno tarde eligieron ver el triunfo de la Argentina ante Austria junto a sus compañeros. Es así que minutos antes del inicio del encuentro se encendieron las pantallas para disfrutar de la segunda victoria del campeón del mundo. Junto al equipo directivo de cada establecimiento, los chicos festejaron la actuación de Messi y el resto del equipo en el marco de un partido intenso. Por otro lado, en el Centro de Día también se gritaron los goles del capitán albiceleste. «En las instituciones el mundial se trabaja también en clave pedagógica», había señalado la Jefa de Educación Distrital, Marcela Ferrari, a FM Alpha. Para el último encuentro de la primera fase no habrá inconvenientes ya que está previsto que se juegue el próximo sábado 27 de junio a las 23hs.

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