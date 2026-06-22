«La Pasión nos une»: culminó con éxito la campaña de donación de sangre en el Hospital

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemoró el pasado 14 de junio, desde Hemoterapia del nosocomio local se dio por finalizada la campaña que se extendió hasta el viernes 19. «Realmente estamos muy conformes porque llegamos a poco más de treinta dadores en el Hospital. Más allá de la temática que fue apoyar a la selección argentina, porque estamos en pleno mundial, hubo conciencia de la importancia de donar sangre», afirmó el técnico Facundo Cillero a FM Alpha. Más adelante, Cillero indicó que «nosotros estamos todos los días dispuestos a recibir donantes. Sólo pedimos que saquen turno anticipadamente al 2241-526265 que es nuestra línea whatsapp para tener un orden de llegada». Finalmente, desde Hemoterapia Las Flores recordaron que para ser dador los interesados deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además deben concurrir con el DNI y haber desayunado antes de donar.

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