22 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Olavarría: un tren embistió a un auto y tres mujeres se salvaron de milagro

10 horas atrás Fm Alpha

Un impactante accidente se registró ayer domingo por la madrugada en Olavarría cuando una formación ferroviaria embistió a un auto en el que viajaban tres mujeres. Pese a la violencia del impacto, todas resultaron prácticamente ilesas. El siniestro ocurrió pasadas las 2, en la intersección de avenida Pueyrredón y las vías del ferrocarril, cuando un Fiat Duna cruzaba el paso a nivel en dirección a avenida Pringles. Por causas que se investigan, el vehículo fue embestido por un tren que ingresaba a la ciudad. Como consecuencia del choque, el auto sufrió daños de enorme magnitud y terminó con destrucción total. Al lugar acudió una unidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios con el objetivo de asistir a las ocupantes y asegurar la extracción del habitáculo. Luego, las tres mujeres fueron trasladadas en ambulancias del servicio de salud pública local al Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, donde fueron evaluadas por el personal médico de guardia. De acuerdo con la información oficial, ninguna de ellas presentaba heridas de gravedad, por lo que recibieron el alta pocas horas después. En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría y operarios de la empresa concesionaria Ferrosur Roca. Tras las tareas periciales correspondientes, la formación ferroviaria fue liberada para continuar su marcha.

Fuente: La Brújula 24

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fuerte reclamo azuleño por los peajes entre Azul y Chillar

5 días atrás Fm Alpha

Azul: nueva movilización de vecinos autoconvocados por la autovía en Ruta 3. Hubo presencia florense

6 días atrás Fm Alpha

Otra noche histórica para los Premios «Pampa» en Gral. Belgrano: 40 años y más de 4 mil premios entregados en su historia

4 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Juegos Bonaerenses 2026: se pone en marcha la etapa local en Cultura

16 minutos atrás Fm Alpha

Así se vivió el triunfo de la selección argentina en las escuelas florenses

40 minutos atrás Fm Alpha

«La Pasión nos une»: culminó con éxito la campaña de donación de sangre en el Hospital

4 horas atrás Fm Alpha

Olavarría: un tren embistió a un auto y tres mujeres se salvaron de milagro

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.