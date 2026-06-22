Olavarría: un tren embistió a un auto y tres mujeres se salvaron de milagro

Un impactante accidente se registró ayer domingo por la madrugada en Olavarría cuando una formación ferroviaria embistió a un auto en el que viajaban tres mujeres. Pese a la violencia del impacto, todas resultaron prácticamente ilesas. El siniestro ocurrió pasadas las 2, en la intersección de avenida Pueyrredón y las vías del ferrocarril, cuando un Fiat Duna cruzaba el paso a nivel en dirección a avenida Pringles. Por causas que se investigan, el vehículo fue embestido por un tren que ingresaba a la ciudad. Como consecuencia del choque, el auto sufrió daños de enorme magnitud y terminó con destrucción total. Al lugar acudió una unidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios con el objetivo de asistir a las ocupantes y asegurar la extracción del habitáculo. Luego, las tres mujeres fueron trasladadas en ambulancias del servicio de salud pública local al Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, donde fueron evaluadas por el personal médico de guardia. De acuerdo con la información oficial, ninguna de ellas presentaba heridas de gravedad, por lo que recibieron el alta pocas horas después. En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría y operarios de la empresa concesionaria Ferrosur Roca. Tras las tareas periciales correspondientes, la formación ferroviaria fue liberada para continuar su marcha.

Fuente: La Brújula 24

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