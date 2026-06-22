BM – lunes 22 de junio

LAS FLORES PRESENTE EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE CULTURA BONAERENSE Las Flores participó del Encuentro Regional de Cultura organizado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que se realizó en la ciudad de Pila, un espacio de formación, debate y reflexión en comunidad para preservar, difundir y potenciar nuestra cultura. El evento contó con la presencia de autoridades referentes de la Cultura provincial, el intendente anfitrión Sebastián Walker y demás jefes comunales de la zona. En representación de nuestro Municipio, estuvieron presentes: el director de Cultura Juan Bautista Saladino y los profesores Alejandro Menant y Julio González, quien recibió libros que envía el gobierno provincial en el marco del programa Clubes de Lectura, material que será utilizado en el club de lectura municipal “La Rosa de Cobre” que funciona en la Dirección de Cultura. En este encuentro también hubo lugar para espacios institucionales, talleres y reuniones de trabajo donde se fomentó la escucha, la reflexión y participación de los actores de la cultura bonaerense en la definición de políticas que tengan como objetivo promover y proteger el derecho a la cultura de nuestro territorio.

CON GRAN EMOCIÓN, ALUMNOS DE 4° AÑO PROMETIERON LEALTAD A LA BANDERA EN EL ACTO CENTRALIZADO Como cada año, en la Plaza Italia de nuestra ciudad se llevó adelante el Acto Centralizado por el Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano, creador de nuestra insignia patria. La conmemoración se desarrolló además en el marco de una de las ceremonias más significativas de la vida escolar: la Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los estudiantes de 4° año de las Escuelas Primarias del distrito. El acto contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; la inspectora Jefa Distrital, Marcela Ferrari y demás inspectoras de las distintas modalidades de enseñanza; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Muñiz, y ediles de los distintos bloques; el presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso y cuerpo de Consejeros; Veteranos de Malvinas; autoridades municipales y educativas; representantes de instituciones, familias y vecinos.

Durante el acto se realizó el izamiento de la Bandera Nacional; la colocación de una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano y la inspectora de Nivel Primario, Mariana Girase, compartió palabras alusivas a esta fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de los valores que representa nuestra enseña patria. Luego de unas sentidas palabras del intendente Blanstein, se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada que fue la Promesa de Lealtad a la Bandera, la cual estuvo a cargo de Gustavo Mondini, en representación de todos los Veteranos de la Guerra de Malvinas de nuestra ciudad, y acompañando a los estudiantes en este compromiso simbólico con la historia, la identidad nacional y los valores ciudadanos.

SE REALIZARÁ LA SEGUNDA CHARLA DEL PROGRAMA “CAPACITAR PARA EMPRENDER” Este martes 23 de junio a las 15 horas, se llevará adelante la segunda charla del programa “Capacitar para Emprender”, una propuesta destinada a emprendedores y unidades productivas con el objetivo de fortalecer la gestión, potenciar herramientas de trabajo y promover la autonomía productiva. La actividad se desarrollará en el SUM del Barrio Empleado de Comercio, ubicado en Dorrego 60, y forma parte de una iniciativa impulsada a partir del convenio firmado entre Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Este espacio de formación permite acompañar a los emprendimientos locales, como una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades de trabajo y fortalecer el entramado productivo. Se invita a emprendedores de la ciudad a participar de la propuesta, que es gratuita, y a continuar incorporando conocimientos.

“LOS DEL MONTE” SE PRESENTARÁN EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Un espectáculo de alto nivel artístico musical ha sido programado para el próximo viernes 26 de junio en Folclore para Escuchar. En el Salón Rojo del Palacio Municipal, desde las 21 horas, se presentarán Los del Monte, en un ciclo que, bajo la idea, producción y locución de Fernando Calles en su vigésima temporada, eligió a un dúo de artistas de renombre nacional. La extensa e importante trayectoria de los hermanos Esteban y Hugo Gargiulo, tuvo como referencia en sus inicios la interpretación de piezas del cancionero popular tradicional de artistas como Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, entre tantos otros. Siempre fue destacada la presencia de Los del Monte en diferentes eventos de alcance nacional como Cosquín, el Festival de Baradero, por citar dos sitios donde el dúo llevó su música nativa argentina. En la actualidad, después de algunos años en pausa, pero con la misma fuerza y estilo propio que los caracteriza, Los del Monte regresan con un repertorio variado y original que pinta las costumbres y paisajes de nuestra tierra. Es importante subrayar que el ciclo Folclore para Escuchar es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

SE PRESENTÓ «APARCEROS», UN DISCO DE PABLO SOLO DÍAZ Y JORGE BARBERINI Hermosa y emotiva noche fue la del pasado viernes en el Salón Rojo Municipal con la presentación de Aparceros, una producción discográfica de los “paisanos” Pablo Solo Díaz y Jorge Barberini, que estuvo acompañada de la proyección de videos y de la buena música de nuestra tierra bien ejecutada por los mencionados artistas y por los músicos Marcelo Juliani, Julieta Banach y Lalo Palavecino. De Boerr a Gorchs, dos Aparceros se encuentran en la pampa bonaerense y de esa travesía a caballo se desprenden anécdotas y postales relacionadas a la vida campera.

El pasó del tren y su posterior abandono, con las estaciones hoy vacías, también fueron espacios tratados, en un evento que fue muy disfrutado por el público que acudió a acompañar una linda presentación que puso énfasis en destacar cuestiones vinculadas a la vida rural con su gente. «Aparceros» dejó su sello valioso por su vinculación directa con la identidad bonaerense. La Dirección Municipal de Cultura destaca la encomiable labor de los artistas y los insta a la continuidad de estas producciones de interés comunitario y significativo valor artístico cultural.

DÍAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS Y SECOS Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos). Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados sucios, pañales, residuos de barrido, etcétera. La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín

Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio.

Se recolectan de 14 a 19 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:

– Lunes y miércoles en calles paralelas a Av. San Martín

– Martes y jueves en calles paralelas a Av. Rivadavia

Es importante tener en cuenta:

– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación

– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.

– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor. Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

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