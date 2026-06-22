Sesión extraordinaria por nulidad parcial del sorteo de viviendas – Los de la Lla se fueron

Entre la picardía política y la falta de ver profundamente las necesitades para detectar que familia realmente merece una vivienda social, hemos recurrido a la buena de Dios con un sorteo para asignar, lo más preciado que puede tener una familia…su propio techo. Y los florenses estamos acá, discutiendo un tema que directamente la provincia debería haber reparado en menos de una semana su gran equivocación.

Ahora la realidad marca que la gran equivocación a nivel provincial ha salpicado y divididos con diferentes conceptos a toda la sociedad de Las Flores, tanto a los que tienen intereses personales, como el que la ve de afuera, o en lo político.

Llega un momento donde escuchar tantas campanas, marea que determinación tomar sin dejar heridas, pues tanto el municipio como el HCD, poco tienen que ver con lo ocurrido aquel 4 de junio que quedará en la historia del pésimo sorteo del barrio 72 viviendas.

La información que llegó desde La Plata luego del fuerte compromiso del ejecutivo local por recomponer la grave situación, lo sugerido o indicado al intendente Blanstein fue que se acompañe tanto desde el ejecutivo como del legislativo la nulidad parcial. Es decir, tanto desde la escribanía provincial como desde el instituto de la vivienda, no quisieron tomar una radical determinación solos, por eso piden el acompañamiento de su propia negligencia.

En la noche del viernes, el bloque Frente de Todos por Las Flores acompaño la espiritualidad del ejecutivo y el proyecto fue aprobado por mayoría del oficialismo. Mientras que el bloque de ALF Adelante no acompañó la ordenanza por considerar que no le correspondía al HCD.

LLA tal vez buscaron dar la nota, seguro de descontento, aunque socialmente no se vea bien esto de irse, se abstuvieron de votar, es decir, ni a favor ni en contra.

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