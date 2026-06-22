La Buena Noticia: Plaza Huincul, Petroleros y el gobierno provincial alinean expectativas por una inversión de US$ 25.000 millones de GNL en Neuquén

La posibilidad de convertir a Neuquén en uno de los grandes exportadores mundiales de Gas Natural Licuado (GNL) comenzó a movilizar apoyos políticos, empresariales y sindicales. El proyecto impulsado por la provincia e YPF prevé inversiones por unos 25.000 millones de dólares y promete abrir una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera de la región. La iniciativa contempla el desarrollo de cinco bloques gasíferos ubicados al norte de Cutral Co y Plaza Huincul, desde donde se extraerá el gas que luego será transportado hacia la costa rionegrina para su procesamiento y exportación. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la historia reciente de la Patagonia.El gobernador Rolando Figueroa defendió el acuerdo alcanzado con YPF y aseguró que la negociación demandó ocho meses de trabajo. El mandatario sostuvo que el objetivo es generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas y garantizar la competitividad internacional del proyecto.En Plaza Huincul, las expectativas están puestas en el impacto directo que podría generar el desarrollo del GNL sobre la economía local. El municipio busca posicionarse como un centro logístico y de servicios para las nuevas áreas que se incorporarán al desarrollo masivo de Vaca Muerta.El intendente Claudio Larraza destacó que la ciudad cuenta con experiencia en la actividad petrolera, infraestructura en expansión y recursos humanos capacitados para acompañar el crecimiento previsto. «No somos improvisados», afirmó al recordar que la ciudad coadministra El Mangrullo, concentra empresas de servicios petroleros y forma parte de la historia energética neuquina.Como parte de esa estrategia, el municipio avanza en el desarrollo de un parque industrial de 395 hectáreas ubicado sobre la Ruta 22. La cercanía de áreas como Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva Norte alimenta la expectativa de atraer empresas vinculadas a la logística, la energía y los servicios especializados.

Fuente: Río Negro

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