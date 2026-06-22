El Torneo Apertura 2026 tiene su primer campeón: las chicas de Ferro dieron la vuelta olímpica

Las dirigidas por Guillermo Martinicorena lograron el título tras igualar 0-0 ante Juventud Deportiva en la final de vuelta que se disputó en el estadio «27 de abril». En la ida las ferroviarias habían ganado 1-0 por lo que la igualdad en la revancha les permitió obtener el campeonato. En tanto que el sábado se jugaron las finales de ida de todas las divisiones inferiores. Como ya es sabido, por el Día del Padre no se disputó la final de vuelta de Primera Divisón entre Ferro y El Taladro. Dicho encuentro se disputará el domingo 28 de junio.

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