22 de junio de 2026

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Crece la expectativa por la visita del Papa a la Argentina

10 horas atrás Fm Alpha

La Iglesia argentina aguarda una confirmación oficial del Vaticano, pero la posibilidad de que el papa León XIV visite el país comenzó a tomar fuerza tras el anuncio de su próximo viaje a Perú en noviembre. Mientras se espera la definición de la Santa Sede, ya se evalúan escenarios que incluirían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, además de una eventual misa multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate.

“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, lo que refuerza la expectativa de un acontecimiento histórico que marcaría un hito espiritual y político. La Iglesia afirma que la visita podría convertirse en un gesto de unidad nacional.

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