22 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Marcela Ferrari, sobre el partido del lunes de Argentina: «Es decisión de cada escuela si autoriza verlo»

12 horas atrás Fm Alpha
En medio de la expectativa que genera una nueva presentación de la Selección Argentina, la jefa distrital de Educación de Las Flores, Marcela Ferrari, confirmó a la 91.5 que mañana lunes no habrá suspensión de clases en el marco del partido ante Austria que se disputará a las 14hs. Según explicó, los establecimientos educativos funcionarán con normalidad y cada institución definirá la modalidad de trabajo junto a sus estudiantes utilizando el acontecimiento deportivo como una herramienta pedagógica. “Se trabaja como se viene haciendo desde hace varios mundiales, en clave pedagógica. Todos sabemos que el fútbol une y este es un evento de gran escala como ya es sabido”, señaló Ferrari, quien destacó que el partido puede convertirse en un disparador para abordar diferentes contenidos educativos. La funcionaria indicó que «será decisión de cada institución educativa si desea ver el partido».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

La Buena Noticia: Plaza Huincul, Petroleros y el gobierno provincial alinean expectativas por una inversión de US$ 25.000 millones de GNL en Neuquén

13 minutos atrás Fm Alpha

El Torneo Apertura 2026 tiene su primer campeón: las chicas de Ferro dieron la vuelta olímpica

10 horas atrás Fm Alpha

Crece la expectativa por la visita del Papa a la Argentina

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

La Buena Noticia: Plaza Huincul, Petroleros y el gobierno provincial alinean expectativas por una inversión de US$ 25.000 millones de GNL en Neuquén

13 minutos atrás Fm Alpha

El Torneo Apertura 2026 tiene su primer campeón: las chicas de Ferro dieron la vuelta olímpica

10 horas atrás Fm Alpha

Crece la expectativa por la visita del Papa a la Argentina

10 horas atrás Fm Alpha

Marcela Ferrari, sobre el partido del lunes de Argentina: «Es decisión de cada escuela si autoriza verlo»

12 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.