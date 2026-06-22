Marcela Ferrari, sobre el partido del lunes de Argentina: «Es decisión de cada escuela si autoriza verlo»

En medio de la expectativa que genera una nueva presentación de la Selección Argentina, la jefa distrital de Educación de Las Flores, Marcela Ferrari, confirmó a la 91.5 que mañana lunes no habrá suspensión de clases en el marco del partido ante Austria que se disputará a las 14hs. Según explicó, los establecimientos educativos funcionarán con normalidad y cada institución definirá la modalidad de trabajo junto a sus estudiantes utilizando el acontecimiento deportivo como una herramienta pedagógica. “Se trabaja como se viene haciendo desde hace varios mundiales, en clave pedagógica. Todos sabemos que el fútbol une y este es un evento de gran escala como ya es sabido”, señaló Ferrari, quien destacó que el partido puede convertirse en un disparador para abordar diferentes contenidos educativos. La funcionaria indicó que «será decisión de cada institución educativa si desea ver el partido».

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