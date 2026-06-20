20 de junio de 2026

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Día de la Bandera fresco y algo de sol: ¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

2 horas atrás Fm Alpha

Este fin de semana nos regala dos fechas muy especiales en nuestro país, ideales para compartir y reflexionar. Hoy, sábado 20 es el Día de la Bandera, una fecha hermosa para honrar nuestra identidad y los colores que nos unen y mañana, domingo 21, por su parte, celebramos el Día del Padre, una ocasión perfecta para abrazar a quienes nos cuidan y llenan de cariño. Con respecto al estado del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una máxima de 14°C con cielo parcialmente despejado. Para mañana (inicio oficial del invierno) se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 14°C y una mínima que será de 6°C. ¡Un excelente fin de semana para disfrutar al calor del hogar y en familia!.

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