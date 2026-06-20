20 de junio de 2026

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La fiebre mundialista no para: siguen las juntadas para intercambiar figuritas

1 hora atrás Fm Alpha

Decenas de chicos -y no tan chicos- siguen reuniéndose cada viernes en Avda. San Martín y Azul para canjear figuritas repetidas del álbum oficial del Mundial 2026. «A medidas que se juegan los partidos los chicos se van entusiasmando cada vez más con la propuesta porque quieren llenar el álbum», dijo Cristian, encargado de una conocida estación de servicio ubicada en el lugar. «La juntada la promocionamos fundamentalmente por redes sociales. Publicamos el día, la hora y después los chicos vienen y ahí empieza todo. Como muchos suelen venir con los papás, aprovechamos y ofrecemos alguna promoción de un café y pasteles para consumir ahí mismo mientras sus hijos hacen el intercambio», explicó más adelante.

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