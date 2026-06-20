20 de junio de 2026

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¡Es hoy, es hoy!: llega «Traut en escena», una noche de moda y arte

1 hora atrás Fm Alpha

El Centro Cultural & Diseño «Mujeres Rurales» llevará a cabo esta noche en la sede de la Asociación Juvenil Barrio Traut un impactante show de arte y moda. «Traut en escena» promete combinar diversas expresiones como moda, performance, música en vivo, danza y acrobacia aérea. Lo recaudado será a total beneficio de la EP4. Andrea Izzo-Capella, directora de «Mujeres Rurales» y principal organizadora indicó  a FM Alpha que «nos encantó la idea de la nueva conducción de la Comisión del club que quiere seguir acercando a las familias con sus actividades y esta vez nos sumamos nosotros con este gran desfile que promete. Además agradecemos a todas las firmas comerciales que apoyan esta noche que será única». El evento contará con la participación de «Estilo Gaucho Ballet», «The Factory Club», música de Sofía Orlando y tango de la agrupación «Encuentro Gaucho» con Sabrina Olmedo, entre otros artistas invitados.

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