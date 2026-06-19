Federico Lahitte, arquero de «Los Matungos»: «Es una gran experiencia estar en la preselección de hockey»»

Luego de sus primeras prácticas con la preselección de la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires, el jugador del elenco de la primera división de Las Flores Hockey, visitó los estudios de la 91.5 para contar lo viviendo. «Es toda una experiencia poder formar parte de este proyecto. Somos cuatro los arqueros convocados y veremos si en el corte final quedo en el plantel que va a disputar el Metropolitano», explicó. Sobre los entrenamientos en el campus de la Universidad de La Plata, Lahitte indicó que «son exigentes pero estuvimos a la altura. Además disputamos encuentros ante equipos platenses. Ahora nos volveremos a juntar en Junín para seguir con las prácticas». Finalmente, el «uno» de Los Matungos valoró el avance del hockey en nuestra ciudad. «Estamos con mucha actividad con el plantel de primera y los más chicos también además de las mujeres que tienen su equipo». Para colaborar con Los Matungos en sus participaciones y viajes, pueden ingresar a sus redes sociales ya que allí ofrecen venta de pastas (sorrentinos) a un muy buen precio.

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