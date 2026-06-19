Exitosa Feria Distrital en la Escuela 21 «Hipólito Irigoyen»

Con mucho éxito se llevó a cabo este viernes la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías 2026. La sede fue la EP21 que cobijó una importante cantidad de stands de establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario. «Ha sido una jornada fructífera donde se pudo apreciar muchísimos proyectos ya que participaron todos los niveles y todas las escuelas», afirmó Marcela Ferrari, Inspectora Jefe Distrital a FM Alpha. Se conoció al mismo tiempo que la próxima instancia será en Dolores en el mes de agosto con la Feria Regional que también tendrá presencia florense.

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