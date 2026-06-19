19 de junio de 2026

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Fútbol de inferiores: se juegan este sábado las finales de ida del Torneo Apertura

3 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 11:30hs. se jugarán este sábado los encuentros correspondientes a las finales de ida del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub- 17 y Reserva en diferentes escenarios. Vale recordar que también mañana se disputará la final de vuelta del Fútbol Femenino mientras que la gran final de Primera División fue reprogramada para el domingo 28 de junio debido a la celebración por el Día del Padre.

 

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