Bomberos Voluntarios colaboran en la búsqueda de pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El Grupo de Rescate Acuático de nuestra institución se sumó en las últimas horas al operativo de rescate de cinco pescadores desaparecidos desde el pasado fin de semana en el Río de la Plata. Según informaron fuentes oficiales, la búsqueda se mantiene por aire, tierra y agua. Las tareas de rastreo se desplegaron luego de que el personal del Camping Hudson alertara que los pescadores, a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”, no habían regresado al finalizar la jornada del domingo, quedando sus vehículos estacionados en el predio. «Mucha fuerza y el mayor de los éxitos para nuestros rescatistas y todos los equipos abocados a la búsqueda», posteó la entidad bomberil en redes sociales.

Datos complementarios: Infobae

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