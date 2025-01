Actividad física en verano: consejos a tener en cuenta

En esta época del año no se deben suspender las rutinas saludables pero sí tomar medidas para evitar el golpe de calor. Por tal motivo, la 91.5 consultó al Prof. Fernando Lahitte, de KND Funcional. «Es recomendable continuar con la actividad física todo el año. También en verano pero con recaudos. Mucha agua, ropa liviana y hasta una pequeña toalla para quitarse la transpiración». Lahitte consideró ideal que «en estos días de mucho calor lo ideal es entrenar bien temprano a la mañana o al caer la tarde. En KND Funcional realizamos los entrenamientos siempre al aire libre porque no hay nada mejor que el contacto con la naturaleza. Nos suelen ver en la laguna (detrás del almacén «El Bigüá») o en Plaza España». Finalmente, aconsejó consultar siempre con un nutricionista para una dieta balanceada y no enloquecerse con ver resultados a corto plazo. «Hay que disfrutar cada entrenamiento», dijo.

