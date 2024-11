Adelanto de Ernesto Arriaga por FM ALPHA y la autovía 3: “En enero se llamaría a licitación”

Fue con motivo de recordarse el día de ayer a las víctimas por siniestros viales, conversó en El Periodístico con Ernesto “chino” Varela fomentando la realización de la autovía, donde adelantó que en el mes de enero se llamaría a licitación. El influencer con justa mezcla de jocosidad y seriedad, con décadas de experiencia y millones de kilómetros recorridos por nuestro país, indicó a este medio, concejales y tambien hasta el ejecutivo local, a luchar por el proyecto, ¡ya que el estado hace lo que el votante le pide..” dijo.

“Las Flores es pionera en reclamar por la Autovía y espero que la radio esté al frente, el estado debe hacer lo que el votante le pide. Ayer se reflotaron las obras en ruta 5 desde Suipacha a La Pampa, con la ruta 3 debe ocurrir lo mismo. Yo apoyo ese reclamo, y por lo tanto yo como influencer por a acompañar y replicar en mis redes todo reclamo que el pueblo de Las Flores haga por la autovía, la ruta 3 hoy es para llorar…” Decía el temperamental comunicador.

“Hay que ir a lo grande, basta de arreglos, de repavimentación. Cuando hablamos de autovía hablamos de menos muertes por accidentes viales. Hace 40 años Las Flores crecía mucho. Antes, San Nicolás era como Las Flores… El florense es gente divina porque lo conozco, los convoco a empezar, en Suipacha lo lograron, se empezó a reactivar la ruta 5 y por qué no la 3, es la segunda más larga del país. Va hasta Lapataia, 3.200km…”

Sobre el automovilista argentino, dijo: “Hoy manejamos mal porque cometemos infracciones de tránsito temerarias, en una curva pasamos con doble vía, no hay una que hagamos bien, ni hablar del celular, todo en contra, la solución es educación, educación y autovía…La educación vial está en la ley de tránsito 24.449: La materia, se da desde pre-primaria hasta secundaria y hoy no se hace, hay que ponerla en marcha, está todo hecho, al HCD les digo “cobran sueldo”, Señores pónganse a trabajar con la autovía 3, reclamen también, si redactan una ordenanza y van al congreso. A ustedes les paga el sueldo, a Diputados y Senadores y exijan la autovía, no les falto el respeto, tienen que ser cabeza de serie…Tiene que haber un efecto cadena, cuando Las Flores la presente se va a producir eso, con todos los concejales de la ruta 3 y el intendente, a quien respeto, tiene que contactarse y pedir la continuidad de la ruta 3, mañana mismo tiene que contactarse administrador general de vialidad nacional Marcelo Campoy pidiendo la continuidad de la autovía en ruta 3…” Remarcaba…

Como sorpresa para los florenses, dijo: “Esta agarrada Las Flores…!!!, les doy una primicia, en enero se licita la concesión de la ruta 3. El presidente de la nación Milei anunció hace 10 días que en enero se inicia la licitación tiene que tener la construcción de la autovía, la hace el privado y luego cobra en peaje luego de terminada la obra…Ya hay que pedirle al Sr. Pte. Milei con nota, al ministro Caputo y al Pte. de Vialidad Nacional Marcelo Campoy, por favor, que sabemos que en enero se licita la obra de la ruta 3, por favor que sea incluida la autovía hasta Las Flores, que la pague el peaje, intendente está en sus manos, Sr. presidente del HCD, esto pasa por la gente de Las Flores, me comprometo en redes sociales yo estoy en varios medios nacionales, y los voy a nombrar las veces que haga falta siempre y cuando ustedes lo reclamen…voy a hacer vibrar a Las Flores a favor de la vida” Afirmaba Arriaga.

