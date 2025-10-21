Agrupación Flores Rosas: «Remamos por la vida»

Viviana, Lucrecia y Mercedes son tres de las integrantes de Flores Rosas, agrupación conformada por mujeres recuperadas o en tratamiento de cáncer de mama. Juntas, visitaron la 91.5 y nos contaron sus proyectos y la movida de concientización que realizan durante todo el año. «Todo nació hace dos años cuando Lalcec Las Flores nos invitó a formar parte de una jornada de cierre por la prevención del cáncer de mama. Allí conocimos a dos grupos de mujeres también recuperadas que se juntaron a hacer remo y canotaje. Nos contagiamos de sus ganas y su entusiasmo. Ellas nos incentivaron y hoy somos un gran equipo», contó Lucrecia. «Básicamente hacemos prevención durante todo el año aunque octubre es el mes donde más se hace hincapié en la campaña de detección del cáncer de mama», manifestó luego.

