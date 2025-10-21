Torneo Clausura: así se jugará la novena fecha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos de todas las divisionales con la novedad que, debido a las elecciones legislativas, los encuentros de primera división se jugarán en días de semana. Así las cosas, este jueves desde las 21hs. en el estadio «27 de abril» se enfrentarán Ferro-El Taladro mientras que el próximo lunes habrá dos encuentros: a las 20:45hs. en el estadio de Juventud Unida el local recibirá a Barrio Traut mientras que a las 21:30 en el polideportivo ferroviario se medirán Juventud Deportiva y Atlético. Libre estará El Hollín.

