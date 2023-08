Alberto Gelené, a días de las elecciones: “La mejor campaña es la gestión”

En una entrevista de 47 minutos y con gran participación de los oyentes, en el día de la fecha y previo a las PASO, hablamos con el intendente y candidato Ing. Alberto Gelené. En el comienzo del programa nos referimos y poníamos como punto de comparación a localidades vecinas, también expresó su inserción en Las Flores después de haberse recibido, ante esto, el intendente dijo: “En las épocas de adolescente compartía un espacio de mucho protagonismo en Las Flores con el diario El Progreso, éramos un pueblo en marcha con lo significativo que era estar a la vera de ruta 3 y ser un pueblo ferroviario. Vi desarrollar con mucho esfuerzo el agua corriente, cloacas, teléfonos automáticos y muchas cuestiones que se fueron dando. Me fui a estudiar, regresé y me tocó estar desarrollando cuestiones que me terminaron llevando a ser intendente, no tenía participación política hasta ese momento. Mi padre en el ’83 fue candidato a concejal en el MID. Veníamos de una familia de origen radicales que luego fue UCRI, MID, y la integración en FREJULI, puse mis ganas al servicio de la municipalidad. El otro día charlando con vecinos del barrio 25 de Mayo y hace 40 años dirigimos la obra cloacal en el gobierno del ex intendente Polito. Más tarde veía que se podían hacer muchas cosas para la ciudad. La presentación del Plan Quinquenal en los ’90 fue muy significativo en ese momento, esa situación planteó la necesidad de un desarrollo integral para la ciudad. Pudimos a partir del 2003 llevar a cabo muchísimas acciones con un crecimiento del 45% en infraestructura como ciudad, generando un Parque Industrial, un plan de ordenamiento territorial, eso permitió que la ciudad comenzara a desarrollarse, se rediseñó de alguna manera el lugar donde vivimos. En el 2004 la laguna no era lo que tenemos hoy, hubo un trabajo muy profundo que transformó ese lugar en una verdadera joya turística…Las Flores se está desarrollando muchísimo en la vinculación con la región y la provincia en general, eso nos compromete porque hay mayores demandas. Una ciudad nueva que requiere más servicios y estamos profundizando las obras de cloacas, gas. Hay barrios como Los Porteños o Las Flores que hoy tienen nuevas obras. El proceso que vivió Saladillo en los ’80 es tal vez el que estamos viviendo hoy pese a la difícil situación a nivel país. Queremos que esto continúe con experiencia, trabajo y participación de todos. Me siento el intendente de todos. El trabajo comunitario ha sido, es y será para todos. Dijo.

“Cuando asumimos había un 45% menos, le dimos dignidad y posibilidad de trabajo a quienes tenían los Planes jefes y jefas de Familia. Era tener ganas, dedicación y compromiso. ¿Por qué las cosas no se pudieron hacer antes que llegáramos? Hablar y ser comentarista de todo es fácil, la cuestión es hacer…” sobre el circuito del Parque Plaza Montero, y el automovilismo que se perdió, incluyendo a los 100 kms. del Lago, dijo: “La Comisión de Ciclismo tiene ganas de volver a hacer los 100km. El autódromo requiere otras condiciones que hacen hoy imposible por lo que es hoy el Parque con todo lo turístico que hoy está. El automovilismo puede tener un desarrollo en otro lugar más importante y darle más posibilidad de crecimiento y desarrollo al Parque Plaza Montero. Las condiciones de seguridad hoy son muy distintas y afectarían el entorno natural…” Ante la llegada del Ministro de asuntos agrarios el 1º de agosto, y no implorar sobre los avances del programa Frigoríficos en Marcha, dijo: “La construcción de la planta faena está en marcha. Estuvimos conversando en la reunión de ese tema. El equipo del ministro estuvo visitando la planta…” Por otro lado: “la planta depuradora que se puede ir a ver, el centro de atención primaria de la salud en el Barrio 25 de Mayo, barrios de vivienda (72) que serán para familias de Las Flores no de familias de afuera como se dice por ahí…Son viviendas dignas en un proyecto de vivienda colectiva con patios compartido…En función de la demanda y los servicios que se van a invertir consideramos conveniente ese tipo de construcción…”

Todo lo que es mejora de caminos rurales viene de mucho tiempo y que antes no se había hecho, en la ruta 30 frente a la feria que, si bien venimos de un período seco, al principio no se notó la mejora en la transitabilidad, ir a Belgrano no se podía ir aún lloviendo. Hay que reconocer cuando el estado invierte y con ritmo para una obra tan necesaria aún con la circunstancia que el país tiene a nivel económico se construye a ritmo importante el tramo Monte-Gorchs y pedimos prioridad para el tramo Gorchs-Las Flores que para la seguridad vial como sabemos es muy importante como la motorización de todo el desarrollo productivo, turístico, etc…”.

También el intendente se refirió al cambio que le dio el asfaltado de la Av. Independencia, como así también a la gran solicitud del traslado de la planta de residuos: “Hubo un tiempo donde no se logró desarrollar, estamos trabajando para la primera celda en el lugar asignado que es el ecoparque, ruta 3 con acceso a Boerr, allí irá el residuo una vez separado. Además de la educación y separación en origen que es muy necesario…” En el final, y sobre la campaña electoral, remarcó:

”La mejor campaña es la gestión, nuestro objetivo es desarrollar las mejores propuestas para la ciudad. El trabajo diario es lo más importante como estar mano a mano con los vecinos, barrios e instituciones y el diálogo permanente con las áreas municipales. La campaña también es el trabajo que ya hemos demostrado. No es fácil comprometerse con eficiencia y resultados dejando de lado muchas cuestiones personales o familiares. ¿Si vale la pena? Claro que vale la pena hacer el esfuerzo por cada vecino…” afirmó

ENTREVISTA COMPLETA CON EL INTENDENTE GELENÉ

