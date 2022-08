Alberto Gelené: Massa tiene capacidad para estar en el lugar donde fue designado»

En “El periodístico” del día de la fecha, conversamos con el intendente Alberto Gelené luego de la licencia finalizada el 31 de julio, el madamas saludó a FM Alpha por sus 33 años.

Retomando las actividades en forma directa luego de la licencia que me permitió abordar otros temas importantes para Las Flores, dijo: seguiremos trabajando en conjunto por más proyectos para seguir desarrollando la ciudad, que es la prioridad más importante. Todo esto es medio de una situación especial por lo que estamos viviendo en materia económica, este proyecto de trabajo seguirá dispuesto a trabajando a full… por otro lado, acotaba sobre la situación económica: Es una decisión importante del gobierno, en virtud de la circunstancia que estamos viviendo en materia económica, es una tema de tomar decisiones, me parece muy acertado y estoy participando activamente dentro de este espacio un conjunto que pidieron que esta situación se lleve adelante de esta manera, y creo que Massa va a trabajar a partir de un orden, de planificación y gestión integrada de todos los actores que componen la vida económica y productiva del país. Es trabajar en sintonía que le da ese carácter, pero tiene el rol de tomar decisiones coordinadas desde el punto de vista energético, recursos alimentarios, proteger nuestro mercado y promoverlo…tiene que haber recursos económicos en el bolsillo de los trabajadores, hacerle frente a la voracidad de la inflación y reservas en el Banco Nación, no será fácil. Afirmando conceptos, agregaba: alguna variables se comenzaron a ordenar por la expectativa que genera, todos en el Frente de Todos estamos con fuerza para acompañar este proyecto que redunden en el bien para nuestro país. Massa asumió muy joven en ANSES y lo transformó en cuanto a la toma de decisiones muy importante, como jefe de gabinete trabajó con mucha capacidad de gestión con visión de lo global y ha demostrado como presidente de la Cámara de Diputados una gran disposición al diálogo, trabajando en unión para la toma de decisiones y queriendo cerrar esa grieta, hay que apoyar el desarrollo productivo que es fundamental y no a la importación indiscriminada. Massa tiene capacidad para estar en el lugar donde fue designado. Tenemos una alternativa importante.. a nivel local, y ante el proyecto del Presupuesto Participativo, expresó: Se esta organizando, se han hecho reuniones para implementarlo, es una herramienta importante, se van a definir por proyectos, por sector que interesan por barrio, hay reuniones aún no estamos haciendo no formalmente a través de inquietudes de vecinos, como ampliaciones de red cloacal, gas, como es el caso del cordón cuneta con el sector oeste y mejoras en Vidal y Pte. Perón, no sólo rotondas sino desagües, son manifestaciones de los vecinos, aquí se asigna una partida que ya es definida directamente por la participación de los vecinos, me parece una herramienta de la democracia y de la gestión muy importante que esta avanzando muy bien y que ya en esta semana se comienza con reuniones formales….También el intendente , se refirió a la planta cloacal, engransado de la ruta 61 Rosas-Newton y la experiencia obtenida entre otros temas.

ENTREVISTA COMPLETA A ALBERTO GELENÉ

