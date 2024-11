«Alerta, hijos conectados»: la Dra. Clara Vaccarezza habla sobre el uso y cuidado de la tecnología en nuestros chicos

Abogada y madre de cinco hijos, el programa «Citas de Radio», que se emite por la 91.5, la profesional habla sobre los teléfonos, la tecnología y los cuidados que tenemos que tener. «El alerta no es para tener miedo sino para estar atentos. Personalmente, opino que todos los padres debemos tener una mirada de atención sobre el tema. A veces, cuando doy una charla, muchos papás me dicen que su hijo o hija aún no tiene celular. Y a veces no registramos que el mundo digital, en nuestros hijos, empieza mucho antes que posean uno», explicó la Dra. Vaccarezza. Más adelante, la entrevistada reconoció que «no cabe duda que Internet es una materia fantástica que nos puede solucionar la vida en muchísimos aspectos y también nos da muchísimas opciones tanto a nosotros como a nuestros hijos pero como toda herramienta si no la usamos bien nos puede lastimar y a su vez lastimar a otros».

