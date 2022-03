Alicia Favre, de LAD: «La prevención es salud»

En la mañana de este miércoles la Liga de Ayuda al Diabético realizó controles de glucemia gratis en la vereda del Círculo Médico -Gral. Paz casi Moreno-. Al respecto, Alicia Favre explicó que «realizamos controles todos los miércoles. Esta vez, como el día se presentaba muy lindo decidimos hacerlos en la vereda. Es una manera también de promocionar que este fin de semana estaremos presentes en un conocido remate en la Sociedad Rural y en abril nuestro evento anual con las 10 horas dando batalla a la diabetes en la Avda. San Martín». Favre contó que «la verdad el espacio que nos han dado en el Círculo Médico es muy limitado. No es lo ideal porque se mezcla con la gente que viene a hacerse controles con la gente que viene a hacer trámites. Nos dijeron que se puede llegar a reactivar el ex Sanatorio como sede para todas las instituciones que estábamos en la ex Casa de la Salud. Ojalá se haga».

