Allanamientos en domicilios locales: partes de moto, marihuana y un efectivo policial florense desafectado

En conferencia que tuvo lugar en la mañana de este sábado el titular de la Sub-DDI Las Flores, Sub Comisario Salvador Herlein acompañado del Jefe de la Policía Comunal local, Crio. Iván Risso, dio detalles de los importantes allanamientos que tuvieron lugar en la tarde de ayer en diversos domicilios florenses que terminó con el secuestro de gran cantidad de moto-partes de distintas marcas, un motor con pedido de secuestro activo, marihuana, celulares, computadoras y un efectivo policial que fue apartado de la fuerza. «Fueron en total cuatro órdenes de allanamientos con personal a mi cargo junto a personal de Policía Comunal y CPR local. Las órdenes fueron otorgadas por el Juzgado Nro. 3 a cargo del Dr. Suárez y solicitadas por la Ayudantía Fiscal por una investigación iniciada en el mes de agosto por sustracción de motos. Se comenzó con tareas las cuales se cumplimentaron y se obtuvieron muy buenos resultados con tareas de campo, investigativas e informáticas las cuales dieron resultados suficientes para pedir las órdenes de allanamiento», informó el Sub Comisario Herlein. Por su parte, el Crio. Risso indicó que «se ha hecho un trabajo mancomunado con distintos medios del sistema de seguridad, el Centro de Monitoreo y se ha trabajado de manera detallada y reservada. Los tiempos judiciales no son a veces los los tiempos que se necesitan para el esclarecimiento de un caso. Aquí el resultado fue favorable y altamente positivo. Lamentablemente y lo digo como Jefe es triste desafectar del servicio a un integrante pero como se dio no hay concesiones para este tipo de situaciones. No tendremos concesión para el personal policial que delinque. Este efectivo fue desafectado inmediatamente de la fuerza. Se le ha retirado arma, credencial y queda a disposición de la justicia. Seguiremos trabajando en el marco interno de la policía como también en lo externo para darle la seguridad a nuestra ciudad».

Conferencia Sub-DDI

PARTE DE PRENSA SUBDDI LAS FLORES

Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, informa que fecha actual llevo a cabo (04) órdenes de allanamientos, contando con la colaboración de Estacion de Policia de Seguridad Comunal Las Flores y Comando de Prevencion Rural Las Flores, para domicilios de este medio, ubicados Calle Pellegrini y San Jorge, H. Yrigoyen al 600, Av. Vidal al 700 y Presidente Perón al 900 todos de este medio, culminadas dichas diligencias mismas arrojaron resultado altamente positivo, procediendo al secuestro de elementos de interés para la prosecución de la presente investigación, como ser 4 motovehículos, gran cantidad de moto-partes distintas marcas, un motor con pedido de secuestro activo, 15 gr de picadura de marihuana, telefonía celular, computadora, documentación varia de motovehículos. Síntesis: dichas órdenes de allanamientos fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 03 Dr. Suarez, del Departamento Judicial Azul, a solicitud de la Ayudantía Fiscal Las Flores, en el marco de causa caratulada ”AVERIGUACION DE ILICITO – LAS FLORES”, donde personal de SubDDI Las Flores, y a razón del los últimos robos de motocicletas en esta localidad, comenzó una investigación a los fines de esclarecer dichos ilícitos, identificándose a dos personas mayores de edad oriundas de esta localidad, como posibles participes en la venta compra de motos robadas y moto partes, por lo que culminada investigación Fiscalia interviniente avalo lo actuado disponiendo dichas medidas judiciales.-

Fdo. Sub Crio. HERLEIN SALVADOR IGNACIO

