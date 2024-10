Andrea Barros, vicepresidenta: Corsolandia se realizará 8, 9, 15 y 16 de febrero

Invitamos al piso de la radio a la reciente elegida vicepresidenta de la institución que homenajea a los bajitos, Corsolandia. El evento que ha trascendido décadas y que se muestra como el carnaval infantil mas importante de la Pcia. de Bs. As. tiene fecha y tiene sorpresas según la entrevistada.

“Hace poco se realizó la asamblea, con Mabel García como presidente y yo como vice, se va sumando gente luego de la renovación de la Comisión y ya está establecido quiénes vamos a trabajar para Corsolandia 2025. Estamos permanentemente, Cecilia Martínez, Marcela Cabrera, Mabel Confeggi y otros defendiendo la institución y trabajando fuertemente…Corsolandia está muy arraigada en la ciudad y eso hace que durante todo el año estemos acompañados, siempre con el bono para colaborar y hacerse socio, al margen de eso venimos pensando qué es lo que queremos en base a lo que tuvimos, luego de cada edición hacemos un balance además del económico presentándolo en el municipio, la personería jurídica sigue pendiente. El bono es de 2mil pesos que se puede pagar en dos veces y es por única vez. No se busca nada económico por detrás…Nos hemos reunido para coordinar la parte artística musical que resuelve cultura y el municipio, también el vallado, bacheo, luminarias, etc. Son cosas que planteamos, Corsolandia nos dio un X monto de plata en 2024 y reinvertimos en papel picado, regalos, el bono es una ayuda y la oportunidad a la gente para que esté presente en el evento. El monto nos alcanza para manejarnos año a año. Además de un subsidio que recibimos del municipio para comprar más regalos…Teníamos la intención de comenzar con los trámites sobre la personería jurídica, pero se necesitaba más plata así que por el momento tomamos como básico seguir como institución de bien público, en mayo-junio invertimos en papel picado y regalos para los nenes en 2025, tratamos de comprar con tiempo y es un tema menos del que preocuparse, este año cada nene recibió un souvenir y el año próximo también más allá de los sorteos y premios acostumbrados. Está todo invertido…El año próximo mantendremos el lugar en la Gral. Paz entre Alem y Avellaneda, un espacio que sirvió para volver a los orígenes y gustó mucho, al margen del pasaje Luis Kees para acomodar la parte gastronómica y las carrozas, al margen de la organización y apoyo del municipio con Tránsito, además no hay tantos comercios como en la San Martín…La difusión la hacemos muy local, igual de hecho han venido familias de otros lugares que se han enterado del evento y suelen visitarnos. Una invitación a la zona no complica, al contrario, lo que nos preocupa es la seguridad, que esté bien vallado, que mantengan a los nenes que no están disfrazados. Es que son 400 nenes más o menos que desfilan…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ANDREA BARROS

