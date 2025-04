Gustavo Mondini: “Lo del Mirage es un sueño que me estoy despertando y no lo voy a poder cumplir…”

Gustavo Mondini es un veterano de guerra, tal vez el mas vocero de los ex combatientes si tomamos como referencia nuestra ciudad. Conversamos un par de minutos antes de la conmemoración que se realizará el día de mañana.

“Los agradecimientos, los saludos y emociones son en esa semana del 2 de abril, todos se solidarizan, te entienden, pasa el 2 de abril y pasamos al olvido…Malvinas vive en nosotros, es imposible de despegar, lo que sí queda es la inocencia de los chicos que es lo que te hace sentir bien, la otra vez pasó un nene por casa y me saludó, la mamá le preguntó de donde me conocía, y le contestó que era veterano de guerra porque me vió la escuela dando una charla… Esas cosas te llenan el alma…” Decía.

“La política no se encarga de Malvinas, es una causa nacional pero la política no se involucra, es una triste realidad, es que son pocos los votos de los veteranos de guerra…”

Sobre el proyecto de traer rezagos de guerra al espacio frente a la laguna, dijo: “Está el municipio que estaba trabajando, entiendo que hay prioridades, muchas necesidades en nuestra ciudad antes que nuestra plazoleta, pero todavía tenemos tiempo, esperemos lograrlo y que llegue a buen puerto…Tengo un contacto que está en la Fuerza Aérea y siempre está latente, pero para conseguir algún elemento bélico se necesita decisión política. Si yo voy y lo pido, no me lo van a dar, tal vez por algún favor político lo pide el intendente, o el gobernador o presidente, son favores políticos que se puede conseguir…Ahora en el caso del Mirage quedan muy pocos en el país, es como un sueño del cual me estoy despertando y no lo voy a poder cumplir…” Decía lamentándose Mondini.

