Ante la aparición de pintadas y carteles intimidatorios: la provincia detalló como actuar ante amenazas

(ver nota) «Estamos sobre el final de una semana de mucha tensión para nuestro sistema educativo. En escuelas de varios distritos de la provincia se han recibido mensajes amenazantes mediante pintadas, carteles y otros soportes. Sucedió también en otras jurisdicciones del país, según se compartió ayer en la Asamblea del Consejo Federal de Educación. El temor producido por las amenazas se sufre en las escuelas y se ha extendido a las familias». Así comienza un documento que emitió en las últimas horas la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que Jefatura Distrital Las Flores compartió con la prensa local. El mismo manifiesta que «estas acciones de intimidación han sido promovidas a través de redes sociales en las que participan nuestras y nuestros estudiantes, en las que se les incita a sumarse a las amenazas. A los y las estudiantes les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial. Alentamos a quienes han producido las amenazas a reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias. Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas».

17-04-2026 -Comunicado – Ante la aparición de pintadas y carteles intimidatorios

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