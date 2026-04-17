17 de abril de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha

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44 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la cuarta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En cancha de Juventud Deportiva, el albiverde recibirá la visita de El Hollín mientras que en el estadio de Atlético, el local esperará a Ferro. Finalmente, en 25 de Mayo y Alem, Juventud Unida enfrentará a El Taladro. Libre quedará Barrio Traut. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5 mil pesos.

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