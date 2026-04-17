Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha1 minuto de lectura
(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la cuarta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En cancha de Juventud Deportiva, el albiverde recibirá la visita de El Hollín mientras que en el estadio de Atlético, el local esperará a Ferro. Finalmente, en 25 de Mayo y Alem, Juventud Unida enfrentará a El Taladro. Libre quedará Barrio Traut. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5 mil pesos.