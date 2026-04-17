Concejo Deliberante: Ordenamiento Territorial y Economía, temas centrales en reunión de Comisión Plenaria

Concejo Deliberante: Ordenamiento Territorial y Economía, temas centrales en reunión de Comisión Plenaria1 minuto de lectura
Se desarrolló este jueves en el salón «Dr. Oscar Alende» una nueva reunión de Comisión Plenaria del Honorable Concejo Deliberante encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y con la participación de la mayoría de los concejales de los distintos bloques políticos. Durante el encuentro se avanzó en el análisis del Expediente DE N° 208, referido a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores para lo cual estuvieron presentes los profesionales del área Luciano Mazencio y Gonzalo Bisbal, quienes brindaron detalles y respondieron consultas de los ediles. Asimismo, se hizo presente Raúl Juanateguy, secretario de Economía y Finanzas del Municipio, en relación con el Expediente LLA N° 19, vinculado a la tasa de seguridad e higiene en el ámbito municipal. La jornada continuó con el tratamiento de distintos proyectos en agenda en el marco del trabajo legislativo que lleva adelante el Cuerpo.