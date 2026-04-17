17 de abril de 2026

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Amenazas en escuelas: hablan directivos y voces autorizadas

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5 horas atrás Fm Alpha

Luego de los episodios de dominio público, la 91.5 consultó a la ex docente y directora de la Escuela Dante Alighieri, Prof. Graciana Goicoechandia como así también a la Inspectora Jefe Distrital de Educación, Prof. Marcela Ferrari, quienes dejaron su reflexión para nuestro medio. «Convengamos que los chicos son producto de la sociedad en la que vivimos hoy. Esos desafíos que corren en redes sociales con total impunidad hacen que nuestros adolescentes estén inmersos en situaciones y no debería ser así. Hoy cientos de estudiantes en Las Flores están perdiendo un día de clases», dijo Goicoechandia. Por su parte, Ferrari sostuvo que «se está trabajando mucho con respecto a estos sucesos y lo estamos haciendo de manera articulada desde el nivel distrital, regional y provincial junto a las fuerzas de seguridad y educación. Estamos armando un protocolo ante estas situaciones y cómo trabajarlo dentro de las escuelas. También les pedimos a las familias que hablen con los chicos de lo que significa divulgar un mensaje de este tipo».

Prof. Graciana Goicoechandia:

Prof. Marcela Ferrari:

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