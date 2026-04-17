BM – viernes 17 de abril

EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ DEL 60° ANIVERSARIO DE LA REVISTA «ACCIÓN» EN EL BANCO CREDICOOP El intendente Fabián Blanstein, acompañado por el director de Comunicación y Medios, Salin Abraham, participó del acto en conmemoración del 60° aniversario de la Revista Acción, el medio de comunicación del cooperativismo argentino. El evento tuvo lugar en la sucursal Las Flores del Banco Credicoop con la presencia del vicepresidente de la Comisión de Asociados de la entidad bancaria, Damián Luján y demás integrantes, el gerente de la Sucursal, Alejandro Cosentino y miembros del Movimiento Cooperativo local además de representantes de instituciones intermedias florenses, entre otros invitados. La Revista «Acción», fundada el 1º de abril de 1966 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), reafirma su trayectoria de periodismo comprometido, en defensa de los valores solidarios y como una voz clave dentro del pensamiento nacional, con una mirada cooperativa en lucha contra la desigualdad. En el marco de la jornada, se compartió la transmisión del Acto oficial que estuvo encabezado por Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, Juan Carlos Junio, presidente del IMFC y director del Centro Cultural de la Cooperación y Ulises Gorini, director de la Revista «Acción». Desde el Gobierno Municipal se destaca esta celebración porque es símbolo del trabajo sostenido de las entidades en favor del desarrollo del cooperativismo, un movimiento solidario con enorme potencial para seguir fortaleciendo a nuestra comunidad.

GESTIÓN Y COMPROMISO: MÁS POLÍTICAS DE GÉNERO PARA LAS FLORES En la tarde de ayer, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, mantuvo un importante encuentro de trabajo con la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Este avance es fruto de las gestiones realizadas por Alberto Gelené ante el Gobierno Provincial, orientadas a seguir acercando soluciones concretas a nuestro distrito.

Durante la reunión, se acordó la implementación de dos programas fundamentales para potenciar la tarea de la Dirección de Políticas de Género local: «Violencias para las Comunidades» y el Programa de Fortalecimiento Institucional. Esta articulación estratégica nos permite sumar herramientas en el territorio, profesionalizar la asistencia y ampliar la red de contención en nuestra ciudad. Seguimos trabajando en conjunto para construir una comunidad más equitativa y libre de violencias.

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