Aprensión de Ciudadano en la vía Pública con pedido de paradero activo y un arma de fuego en su poder

Personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, aprehendió a un ciudadano en la vía Pública con pedido de paradero activo y un arma de fuego en su poder.-

Según fuentes judiciales la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores en el día de la fecha en horas del mediodía en virtud de recibir vía Radial alerta del Centro de Monitoreo Municipal para que se constituya en avenida Venancio Paz entre Nicaragua y 17 de Octubre de este medio, debido a que en el lugar transitaba caminando una persona en actitud sospechosa. Que al arribo de personal de la Sub DDI contando con la colaboración de Personal Policial perteneciente a Estación de Policía Comunal Las Flores, este sujeto el cual no es oriundo de esta localidad fue debidamente identificado y cursado en sistema policial arrojo que el mismo posee Pedido de Averiguación de Paradero con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 01 de la Plata. Así mismo se encontró entre las pertenecías del Masculino del cual no se brindan datos filiatorios debido al estado de la Investigación, la suma de cien mil pesos en efectivo, un teléfono celular y un arma de fuego tipo revolver calibre 32 largo con numeración suprimida y cuatro proyectiles del mismo calibre intactos, por lo cual se procedió a su inmediata aprehensión por el delito de “PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN LA DEBIDA AUTORIZACION” , con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul. Procediéndose al traslado del masculino hasta la sede de la Sub DDI Las Flores donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.-

