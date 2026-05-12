12 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Azul: nueva movilización de vecinos autoconvocados por la autovía en Ruta 3

12 minutos atrás Fm Alpha

Se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Azul una nueva movilización de vecinos autoconvocados en reclamo por la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3, una obra largamente esperada por la comunidad. La convocatoria tuvo lugar en el Cristo ubicado en el acceso a la ciudad donde un grupo de vecinos se reunió con el objetivo de visibilizar el pedido y manifestar la necesidad de avanzar con una infraestructura clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad de la región. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de impulsar la concreción de la obra señalando que se trata de una demanda histórica que impactaría de manera positiva tanto en Azul como en la ciudades cercanas.

Fuente: Noticias de Azul

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Listo para poder gritar sus goles

2 minutos atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: Hantavirus, investigan un spray nasal que podría prevenir contagios de la cepa Andes

23 minutos atrás Fm Alpha

Ayuda por los damnificados por el tornado: «La respuesta fue increíble»

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Listo para poder gritar sus goles

2 minutos atrás Fm Alpha

Azul: nueva movilización de vecinos autoconvocados por la autovía en Ruta 3

12 minutos atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: Hantavirus, investigan un spray nasal que podría prevenir contagios de la cepa Andes

23 minutos atrás Fm Alpha

Ayuda por los damnificados por el tornado: «La respuesta fue increíble»

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.