Listo para poder gritar sus goles

Ferrocarril Roca viaja mañana a jugar con Racing de Bartolomé Bavio con el futbolista profesional Enzo Castro ya habilitado para integrar el plantel albiceleste. AFA ya dio por cumplimentado el tramite final y el delantero que proviene de Villa Mitre de Bahía Blanca está en condiciones de debutar.

(Por Flavio Iacomini)

A pesar que el pase de Enzo Castro se oficializó en la Liga de Futbol de Las Flores el pasado lunes 4 de Mayo, un trámite final relacionado a su condición de futbolista profesional, impidió el debut de Enzo Castro en el equipo ferroviario que dos noches mas tarde del mencionado día le ganara por 2 a 0 a Unión vecinal Etcheverry de la Liga de Chascomús en el comienzo del Pre Federal 2026.

Ahora sí, el delantero de 25 años nacido en San Miguel del Monte, mañana a las 20,30 podrá calzarse la camiseta albiceleste cuando Ferro de las Flores vaya a Bartolomé Bavio para cruzarse con Racing de esa localidad.

Con pasado futbolístico profesional en Argentino de Quilmes, en el Iraklis Larisa del Futbol griego, Ferro de Olavarría y Villa Mitre de Bahía Blanca en el Federal A, Enzo Castro llega a Ferrocarril Roca con expectativa y ya desde la anterior semana entrena a la par de su compañeros en el estadio 27 de abril de Avellaneda y Vidal.

Mañana Ferro la tiene difícil ante un equipo como Racing de Bavio que juega en la Liga de la Costa y que acostumbra hacerse fuerte de local.

A su gran actuación de su debut con victoria bajo la lluvia en la primera fecha de la zona 4 del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, Ferro le suma la presencia de un goleador como Castro.

El viaje de mañana a Bavio ha potenciado la carga de ilusiones del también equipo puntero y semifinalista de la Liga de Futbol de Las Flores.

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