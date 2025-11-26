26 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Balcarce da un paso clave hacia la movilidad sustentable: construyen la primera dársena de carga para autos eléctricos

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

Balcarce se prepara para ingresar en la era de la movilidad sustentable con la construcción de su primera dársena de carga para autos eléctricos. El proyecto, impulsado por la Cooperativa de Electricidad local, representa un avance en la modernización del sistema de transporte y en la incorporación de tecnologías limpias en la ciudad. La nueva dársena estará ubicada en la sede de la entidad, en la intersección de la avenida Kelly y calle 21, un punto estratégico tanto para vecinos como para conductores que circulan por la región. La obra coloca a Balcarce en sintonía con otras ciudades de la provincia que ya cuentan con infraestructura similar, como Mar del Plata, Chascomús y Dolores.

Fuente: La Noticia 1

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

La construcción muestra señales de recuperación tras meses de caída

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Marcelo Mundet de La Tacuara: “Todo se desarrolló tal cual lo planeado”

2 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Alerta por arsénico en agua de Buenos Aires: 70% de la provincia en riesgo

2 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

El «campeón del mate» sigue llevando el nombre de Las Flores al país

54 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – miércoles 26 de noviembre

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Barrio Traut se la juega ante Ferro

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Acompañamiento en el Duelo: un espacio de apoyo desde la Cooperativa

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.