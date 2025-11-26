Balcarce da un paso clave hacia la movilidad sustentable: construyen la primera dársena de carga para autos eléctricos

Balcarce se prepara para ingresar en la era de la movilidad sustentable con la construcción de su primera dársena de carga para autos eléctricos. El proyecto, impulsado por la Cooperativa de Electricidad local, representa un avance en la modernización del sistema de transporte y en la incorporación de tecnologías limpias en la ciudad. La nueva dársena estará ubicada en la sede de la entidad, en la intersección de la avenida Kelly y calle 21, un punto estratégico tanto para vecinos como para conductores que circulan por la región. La obra coloca a Balcarce en sintonía con otras ciudades de la provincia que ya cuentan con infraestructura similar, como Mar del Plata, Chascomús y Dolores.

Fuente: La Noticia 1

