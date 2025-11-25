Finde XXL: «En nuestra ciudad también se superaron las expectativas»

La directora de Turismo y Promoción local, Wanda Borda, se refirió este martes en la 91.5 al fin de semana extra largo que dejó cifras récord en diversos puntos de la provincia como así también en nuestra ciudad. «Hubo muchísimo movimiento en todo el país y también en nuestra ciudad que tuvo como hecho principal el Festival Nacional de Peñas y Fortines que atrajo a muchísima gente. Para los operadores turísticos, hospedajes familiares y locales gastronómicos la actividad en estos tres días fue constante». Más adelante, la funcionaria sostuvo que «hoy estamos haciendo la evaluación de todo lo vivido pero también pensando en eventos que se vienen próximamente como la Fiesta del Cordero Deshuesado en Rosas el domingo 7 de diciembre que también coincide con el último fin de semana largo del año».

